Nederland achtste land in eindstrijd WK

De Amerikaanse voetbalsters zegevierden in 1991 ook op het eerste WK in China, door Noorwegen in de finale te verslaan. De Noorse vrouwen pakten vier jaar later de wereldtitel in Zweden. Duitsland was twee keer de beste op het WK, Japan glorieerde in 2015. Een overzicht van de WK-finales bij de vrouwen.