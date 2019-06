Nederland bij groepswinst wéér tegen Japan

Mocht Nederland groepswinnaar worden dan staat het treffen met Japan gepland op dinsdagavond (21.00 uur) in Rennes. Dat is het laatste duel van de acht achtste finales. In 2015 verloren de Leeuwinnen de achtste finale in Vancouver met 2-1. Japan haalde die editie de finale, waarin het met 5-2 verloor van de Verenigde Staten. Engeland, dat uitstekend speelde, won door twee goals van Ellen White.

Schotland en Argentinië maakten er een spektakel van. Schotland kwam op 3-0 en had een plek in de achtste finales voor het grijpen, maar Argentinië kwam in blessuretijd langszij doordat Florencia Bonsegundo een strafschop mocht overnemen (3-3).



Voor Schotland is het WK voorbij. Bij een zege van Nieuw-Zeeland of Kameroen morgenavond in hun onderlinge duel sneuvelt ook Argentinië.