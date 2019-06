Nederland wereldkampioen? Dat gaat 100 procent niet gebeuren

Niemand met kennis van zaken roept dat de Leeuwinnen wel even wereldkampioen worden, maar ik merk dat de insiders het toch niet helemaal uitsluiten. Dat is onrealistisch. Het gaat 100 procent niet gebeuren. Nederland wordt geen wereldkampioen.



Oranje heeft één wereldtopper en dat is Vivianne Miedema. Gelukkig is zij in vorm, maar haar scherpte, klasse en productiviteit wegen niet op tegen alle steken die haar teamgenoten achter haar laten vallen.



Ga maar na. Sari van Veenendaal is een keeper die op vijf meter afstand van haar doellijn al heimwee krijgt. Daarom kan haar defensie onmogelijk tegen de middenlijn aan spelen en dus staan de linies te ver uit elkaar.