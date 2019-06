Nemen Leeuwinnen revanche voor penaltytrauma tegen Italië, precies 19 jaar terug?

Frank de Boer noemde het ooit ‘de meest bizarre interland’ die hij ooit voetbalde. Op 29 juni 2000 verloor Oranje in de halve finale van het EK in eigen land op dramatische wijze van Italië. In Amsterdam werd het 3-1 na een bizarre strafschoppenreeks (zie video onder), die Nederland jarenlang opzadelde met een trauma. Nemen de Leeuwinnen vanmiddag, precies 19 jaar later, revanche?