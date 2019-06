Neville blijft kalm ondanks hitte, blessure en ziekte: ‘De bal zal niet moe worden’

Engeland speelt vanavond (21.00 uur) in het Stade Océane in Le Havre de kwartfinale van het WK tegen Noorwegen, dat in de vorige ronde na strafschoppen won van Australië. Ook in normaal gesproken wat koudere Normandië ligt de temperatuur vandaag boven de 30 graden, maar bondscoach Phil Neville maakt zich daar geen enkele zorgen over. ,,De spelers genieten juist van het warme weer deze week. We voelen ons goed in de hitte. We hebben daar ook in getraind op ons nationale trainingscentrum St. George's Park, waar we de verwarming aan hadden in de hal en thermoskleding droegen,” vertelt Neville over de voorbereiding op dit WK. ,,Als we de bal goed blijven overspelen, zal er geen probleem zijn. De bal wordt niet moe. Het is onze Engelse mentaliteit om ons zorgen te maken over het weer, maar wij doen daar niet aan mee.”