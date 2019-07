Neville neemt alleen genoegen met goud: ‘Iedereen is hier met dat doel’

Neville, zijn staf en zijn speelsters slaagden erin om die positieve energie uit Qatar mee te nemen naar de SheBelieves Cup in de Verenigde Staten in februari. Engeland won dat prestigieuze toernooi na zeges op Brazilië (2-1) en Japan (3-0) en een 2-2 gelijkspel tegen de Verenigde Staten. De wereldkampioen van 2015 is vanavond (21.00 uur) in Lyon de grote favoriet in de eerste halve finale op het WK, maar Neville wil daar niets van weten. ,,Die nederlaag tegen Zweden in november is achteraf geweldig geweest voor ons,” zegt Neville nu. ,,In Qatar spraken we uit dat we een legacy willen creëren: het WK winnen. Dat gemeenschappelijke doel betekent dat de ego’s nu aan de kant zijn geschoven. Het gaat in voetbal niet om het individu en om individuele prijzen. Het gaat om het team en om winnen. Ik heb 23 spelers in mijn selectie die het niets kan schelen wie er op het veld staat, ze geven alleen om de overwinning. Dat is de mentaliteit die we er hebben ingebracht. Als we vanavond verliezen van de Verenigde Staten, dan is dit WK dus niets waard geweest.”