Neville wil in Lyon geen tranen zien

,,Mijn spelers hebben werkelijk alles gegeven", sprak de oud-international met schorre stem. "Vooraf zeiden we tegen elkaar dat we in deze wedstrijd hart en ziel op het veld wilden achterlaten en dat is gebeurd. We hebben gespeeld zoals wij voetbal willen spelen. Meer kan ik niet verlangen. Ik heb na afloop dan ook tegen mijn ploeg gezegd dat er geen enkele reden is om te gaan huilen."