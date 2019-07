‘Nu de finale! En die kunnen we ook echt winnen’

Wiegman roemde nog maar eens de eenheid binnen haar WK-selectie. ,,We zijn gewoon een vechtmachine. Er zit een enorme drive in dit team. Als je als team functioneert, kun je meer. En dan hoef je niet altijd beter te zijn dan een tegenstander. Dan kun je van iedereen winnen. Dat zag je in deze wedstrijd ook weer. Er werd bij ons gestreden voor elke meter. Alles deden we samen. In de eerste helft hadden we het nog hartstikke moeilijk. Maar na verloop van tijd kregen we meer grip. We hebben ons echt in de wedstrijd geknokt.”



Wiegman wist in de spannende verlenging het overzicht te behouden. ,,Ik ben rustig en koel gebleven, ik weet ook niet hoe dat komt. Ik weet gewoon dat je tot het laatste fluitsignaal nooit helemaal zeker bent bij zo’n stand. Je moet altijd alert blijven.”