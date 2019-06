Oppermachtig Duitsland na ruime zege groepswinnaar

Duitsland verzekerde zich maandagavond van de winst in groep B. In Montpellier had de Mannschaft geen enkele moeite met Zuid-Afrika: 4-0. Spanje werd dankzij de 0-0 tegen China op doelsaldo tweede in de poule en plaatste zich daardoor eveneens voor de achtste finales.

Ook zonder de nog altijd geblesseerde Dzsenifer Marozsan – de sterspeelster brak in het eerste duel met China (1-0) haar teen – maakten de Duitsers hun favorietenrol waar. Van Zuid-Afrika, dat in de eerste helft niet één doelpoging deed, was in de laatste groepswedstrijd niets te vrezen.

Duitsland ging vanaf de eerste minuut op jacht naar een snelle treffer en had al binnen een kwartier succes. Op aangeven van Verena Schweers kon Melanie Leupolz volledig ongehinderd de 1-0 binnen koppen. Bij de 2-0 ging keeper Andile Dlamini de mist in door een ongevaarlijke voorzet van opnieuw Schweers in de voeten te tikken van de inlopende Sara Däbritz.

Volledig scherm Alexandra Popp klimt hoger dan de rest en kopt de 3-0 binnen. © BSR Agency

Nog voor rust had de ploeg van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg de buit binnen. Aanvoerder Alexandra Popp, die eerder al voor open doel had gemist, was in de 40ste minuut wel scherp toen Giulia Gwinn de bal op maat gaf. De aanvalster van VfL Wolfsburg kopte onberispelijk raak. Lina Magull maakte er in de tweede helft nog 4-0 van. Duitsland had daarna nog verder kunnen uitlopen, maar verder dan twee afgekeurde goals kwam de ploeg niet.

Oranje

In de achtste finales speelt Duitsland zaterdag in Grenoble tegen de nummer drie van groep A, C of D. Oranje is daarna mogelijk de tegenstander. Als Nederland donderdag in Reims van Canada verliest en tweede wordt in groep E, dan zou het Duitsland in de kwartfinale tegen kunnen komen.