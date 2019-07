Oranje heeft nog geen minuut op achterstand gestaan

BlogVerslaggevers Tim Reedijk en Daniël Dwarswaard volgen de voetbalsters van Oranje tijdens het WK in Frankrijk. Dagelijks schrijven ze een blog over wat hen opvalt en bezighoudt. Vandaag: Oranje stond nog niet op achterstand dit WK.

Door Tim Reedijk

Oranje staat in de WK-finale. 31 dagen geleden reisde Oranje af naar Frankrijk, zonder te kunnen inschatten wat nu reëel zou zijn voor dit toernooi. De kwartfinale? Een olympisch ticket? Of meer? Zou die veelbesproken ‘EK-flow’ weer in de ploeg komen?

Eigenlijk is het antwoord op die laatste vraag: nee. Dat weet Oranje zelf ook. Jill Roord noemde het ‘weer slecht’, met de belangrijke kanttekening dat het haar ‘geen hol’ uitmaakte. Nu verandert niet alles in goud, zoals toen in 2017. Oranje is een vechtmachine geworden, die zakelijk en lelijk kan winnen en dat verdomde vaak doet. Het aantal minuten dat het Nederlands elftal op achterstand stond? Nul. Nul!

Kansen waren er, met name voor Japan in de achtste finales. Italië had de 1-0 kunnen maken. Zweden was dreigender over de eerste negentig minuten. Maar Sari van Veenendaal bewijst dit WK dat ze met recht gekozen is tot de eerste keeper van Oranje. Stefanie van der Gragt en Dominique Bloodworth is een centrum dat dit WK niet foutloos is, zeker in opbouwende zin niet, maar er wel stáát. Van der Gragt was gisteren misschien wel de beste. Elf onderscheppingen had ze, berekende statistiekenbureau Opta, het hoogste aantal van een Oranjespeelster sinds oktober 2017.

En Bloodworth. Vier jaar geleden was ze nog reserve, als 20-jarige op het WK. De uitschakeling door Japan in de achtste finale toen was niet eens zo pijnlijk, eigenlijk vooral logisch. Vier jaar later is de WK-finale de realiteit, met Bloodworth in de basis. Tegen de Verenigde Staten dus, het team dat al 24 keer scoorde dit WK (waarvan dertien tegen Thailand). Het team dat ook in élke wedstrijd in het eerste kwartier scoorde. Sterker, Thailand hield van alle tegenstanders het langst de nul, voordat ze er alsnog dertien om de oren te kregen. Die nul minuten op achterstand, zo blijkt maar, het zou een wereldprestatie zijn als Oranje die kan vasthouden.