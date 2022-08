Oranje in halve finale WK onder 20 jaar na winst op Nigeria

Beide treffers vielen voor rust. Zera Hulswit, die voor het eerst in de basis stond, en Ziva Henry (op aangeven van Hulswit) scoorden voor Nederland. ,,Wat een team’', zo reageerde coach Jessica Torny na afloop trots. ,,We hebben de ruimtes klein gehouden en zijn goed compact achter de bal gebleven. Daardoor konden we ze pijn doen in de omschakeling waaruit we twee fantastische goals maakten.’'