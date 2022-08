Oranje Leeuwinnen onder 20 jaar naar halve finale WK: ‘Wat een team!’

De Nederlandse voetbalsters hebben bij het WK onder 20 jaar in Costa Rica de halve finales bereikt. In een spannende kwartfinale versloeg Oranje Nigeria met 2-0.

Beide treffers vielen voor rust. Zera Hulswit, die voor het eerst in de basis stond, en Ziva Henry (op aangeven van Hulswit) scoorden voor Nederland. ,,Wat een team’', zo reageerde coach Jessica Torny op de site van de KNVB trots. ,,We hebben de ruimtes klein gehouden en zijn goed compact achter de bal gebleven. Daardoor konden we ze pijn doen in de omschakeling waaruit we twee fantastische goals maakten.’'

In de halve finale staat de ploeg donderdag (lokale tijd) tegenover Spanje, het land dat begin juli Europees kampioen onder 19 jaar werd. ,,Van dat team zijn er negen speelsters ook hier aanwezig. Maar als je ziet hoe we het vandaag wegzetten, dan is er in de halve finale van alles mogelijk’', aldus Torny.

Torny (41) combineert sinds vorig jaar haar functie bij Oranje onder 20 jaar met een rol als assistent bij het ‘grote’ Oranje. Na het teleurstellend verlopen EK van deze zomer in Engeland nam de KNVB afscheid van bondscoach Mark Parsons. Torny wordt genoemd als mogelijke vervanger van de Engelsman. Ze is een van de vijf Nederlandse vrouwen die over het hoogste trainersdiploma beschikt.