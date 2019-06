Oranje maakt naam op WK, maar waar zijn onze scheidsrechters?

Dankzij de Leeuwinnen kleurt het WK in Frankrijk oranje. Maar een Nederlandse scheidsrechter ontbreekt op het belangrijkste toernooi. Als het aan Kevin Blom ligt, komt daar snel verandering in. ,,We lopen in Nederland achter.’’

Door Wietse Dijkstra

Zijn vrouwen op het voetbalveld harder dan mannen?

Nee. Het WK is ruim een week onderweg en wat opvalt is dat vrouwen minder vaak over de schreef gaan dan mannen. ,,Er wordt sportiever gevoetbald’’, zegt Blom. ,,Het is misschien nog wat te vroeg om daar echt iets over te zeggen. Ook bij de vrouwen worden soms pittige overtredingen gemaakt. Maar je ziet wel dat de intensiteit en de snelheid anders is. Ik heb het gevoel dat er minder overtredingen worden gemaakt dan bij de mannen.’’

Dat blijk ook uit de cijfers van databureau Opta. Op het WK vorig jaar in Rusland maakten de mannen gemiddeld 27,1 overtreding per wedstrijd. De vrouwen worden in Frankrijk gemiddeld 19,1 keer per duel teruggefloten. Niet vreemd dat ook het gemiddeld aantal gele kaarten (3,4 om 2,2) bij de vrouwen veel lager ligt.

De redenen? ,,Er is meer respect voor elkaar’’, zo vermoedt Blom. ,,Mannen zijn gemener heb ik het idee.’’

Volledig scherm Kevin Blom (l) in gesprek met Feyenoorder Sam Larsson. © Pim Ras Fotografie

Waarom hebben we geen Nederlandse scheidsrechter op dit WK?

Ze zijn er domweg (nog) niet. Nederland heeft met Vivian Peters, Shona Shukrula en Lizzy van der Helm slechts drie vrouwelijke arbiters die internationaal actief zijn. Maar van dat talentvolle drietal heeft nog niemand de elitegroep gehaald. En dat laatste is nodig om op het allerhoogste podium te mogen fluiten.

,,Het is onze ambitie om Nederlandse vrouwen aan het WK deel te laten nemen’’, zegt Blom, die bij de KNVB verantwoordelijk is voor de top van de vrouwenarbitrage. ,,De komende jaren moeten we daarin stappen maken.’’

Volledig scherm Shona Shukrula (r) is één van de grote scheidsrechterstalenten. © BSR Agency

Waarin ligt de grootste uitdaging voor de KNVB?

Niet schrikken, maar slechts 42 vrouwen/meiden mogen zich KNVB-scheidsrechter noemen. Dat is honderd keer (!) minder dan het aantal mannen (zo’n 4200) dat wekelijks met een badge van de voetbalbond de wei in gaat. Dat aantal moet dus flink omhoog.

,,Er zijn veel te weinig vrouwelijke scheidsrechters’’, zegt Blom. ,,En dat terwijl er steeds meer vrouwen voetballen. Die groei is fantastisch en daar moet je als KNVB gebruik van maken. Wat scheidsrechters betreft loopt Nederland achter ten opzichte van de ons omringende landen. Dat is opmerkelijk. We zijn aan het uitzoeken waar dat in zit. Bij de verenigingen zie je wel steeds meer vrouwen en meiden die fluiten. Maar wanneer maken ze de stap naar de KNVB? Dat moeten we interessanter maken.’’

Hoe is het niveau van de arbitrage op het WK in Frankrijk?

Niks mis mee. Met de Duitse Bibiana Steinhaus en de onlangs gepromoveerde Française Stéphanie Frapart zijn er zelfs twee vrouwen actief die in hun eigen land op het hoogste niveau bij de mannen fluiten. Die kun je - net als de meeste andere vrouwen in de elitegroep - om een boodschap sturen. Mannen zijn dus niet nodig om de duels op het WK in goede banen te leiden. Blom: ,,Ik denk dat je eerder een vrouw op een mannentoernooi zal zien dan een man op een vrouwentoernooi.’’

Waarom is de VAR op het WK wel een man?

Een kwestie van ervaring. De VAR is zelfs bij de mannen nog een betrekkelijk nieuw fenomeen dat nu bij de vrouwen voor het eerst op een belangrijk toernooi wordt gebruikt. ,,De vrouwen die op dit WK fluiten hebben dat in eigen land nog nooit gedaan’’, zegt Blom. ,,De VAR zie je nog niet veel in het vrouwenvoetbal.’’