Spanje dankzij strafschoppen met de schrik vrij

In het stadion waar Oranje dinsdag tegen Nieuw-Zeeland aan het WK begint, liet Spanje zien dat het zonder meer één van de beste voetballende ploegen van dit toernooi is. De technisch sterke speelsters van coach Jorge Vida combineerden er lustig op los tegen Zuid-Afrika. Tiki-taka is in Spanje niet louter iets voor mannen.

Maar zo eenvoudig bleek het voor La Roja dus niet om het enthousiaste Zuid-Afrika met kort combinatievoetbal kapot te spelen. De meeste aanvallen strandden in schoonheid bij de ploeg die naast Duitsland de grote favoriet is in groep B.

Nadat Zuid-Afrika de Spaanse storm van de beginfase had overleefd, kroop het in de loop van de eerste helft meer uit zijn schulp. Met de razendsnelle Thembi Kgatlana als gevaarlijkste wapen in de tegenstoot.

De 23-jarige aanvalster voetbalt in China voor Beijing BG Phoenix FC nadat ze eerde haar kunsten vertoonde in Amerika. Vera Pauw, de voormalige bondscoah van Nederland én Zuid-Afrika, haalde Kgatlana naar Houston Dash. Bij die club speelde ze samen met haar landgenoten Janine van Wyk en Linda Motlhalo, die tegenwoordig ook in China weer haar ploeggenoot is.

De drie voormalige pupillen van Pauw speelden in de eerste helft de hoofdrol. Recordinternational Van Wyk ging voorop in de strijd, Kgatlana was met haar snelheid constant dreigend en Motlhalo leverde de assist voor Zuid-Afrika’s eerste WK-goal ooit. Gemaakt door Kgatlana, die de Spaanse doelvrouw verraste met haar gekrulde schot.

Marta Corredera (l) in duel met doelpuntenmaker Thembi Kgatlana.

Spanje schroefde in de tweede helft het tempo op en zocht iets vaker de kortste weg naar het doel. Dat leverde vlak na rust al een enorme kans op voor Jennifer Hermoso (lat) en Maria Caldentey (rebound). Aan de andere kant was Kgatlana dicht bij de 2-0.

In een fase dat de Spaanse druk steeds verder opvoerde, werd Van Wyk uiteindelijk de schlemiel. Haar handsbal leverde La Roja halverwege de tweede helft de eerste strafschop op, die door Hermoso feilloos werd binnen getrapt. Ook bij de tweede penalty – gestrekt been van Nothando Vilakazi op Lucia Garcia – bleef de aanvalster van Atlético Madrid koel. Het leverde Spanje de zwaarbevochten zege op die in slotfase dankzij Garcia nog iets hoger uitviel ook: 3-1.