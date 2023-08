Speciaal duel met Spanje wacht voor Lieke Martens en Damaris Egurrola: ‘Groot feest voor de familie’

met video Oranje Leeuwinnen na intense WK-kraker tegen Verenigde Staten dicht bij achtste finales

De Oranjevrouwen hebben geen revanche kunnen nemen op de Verenigde Staten. Na de verloren WK-finale in 2019 en de nederlaag van twee jaar geleden in de kwartfinale van de Olympische Spelen werd het donderdag in Wellington 1-1 tegen de regerend wereldkampioen. Daarmee is de knock-outfase dichtbij: een gelijkspel tegen Vietnam volstaat dinsdag voor een plek in de achtste finale van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Dit zijn de scenario's op weg naar de laatste zestien.