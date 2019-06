Spitse heeft ‘een beetje schijt’ aan de kritieken

Door Tim Reedijk



,,Heel eerlijk, ik heb er een beetje schijt aan”, zei ze vanmiddag op de persconferentie in het Stade Auguste-Delaune in Reims. Daar wordt morgen de laatste poulefasewedstrijd tegen Canada (18.00 uur) gespeeld in een directe strijd om groepswinst. ,,Het maakt me niet uit wat mensen van ons vinden, wij weten waar we mee bezig zijn.”



Spitse en Wiegman werden op de persbabbel gevraagd naar de rekensom: is het met het oog op (de) volgende ronde(s) slimmer om te verliezen en tweede te worden? Bij winst of gelijkspel sluiten de Leeuwinnen de groepsfase af als winnaar. De Leeuwinnen hinten er in elk geval niet op dat ze voor een ander resultaat dan winnen gaan, zoals Wiegman ook niet van plan lijkt om de boel om te gooien. Ze acht dat niet noodzakelijk en bovendien wil ze niet te veel experimenteren, wat zou kunnen omdat Oranje tóch al door is. Spitse weet in elk geval al dat ze speelt. En Stefanie van der Gragt wordt gespaard, die tegen Kameroen geblesseerd was en nu weer volledig meetraint.