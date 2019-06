Strafschop tegen Japan 'wreed besluit'

,,Ik heb veel wrede besluiten gezien op dit WK van de VAR en helaas trof een ervan ons. Het is niet anders, we moeten het accepteren", aldus Takakura, die zag hoe Lieke Martens de penalty feilloos benutte en Nederland op 2-1 voorsprong zette.



Takakura gaf op het WK leiding aan een jong team, dat vooral in lengte en fysieke kracht niet opgewassen bleek tegen de grotere en sterkere vrouwen van Oranje. ,,We zijn ons bewust van onze fysieke beperkingen. Maar we zijn de wereldkampioen van 2011 en stonden in 2015 in de finale, dus waren we vastbesloten hier weer zo ver te komen. De verwachtingen waren hoog en de druk was groot, helaas groeiden veel speelsters niet in het toernooi en ben ik er ook verantwoordelijk voor dat we niet beter zijn gaan spelen."