‘Supertrotse’ Lieke Martens in tranen: ‘Voetbal kan zo mooi zijn, maar ook zo pijnlijk’

Dikke tranen bij Lieke Martens na de verloren kwartfinale tegen Spanje ( 2-1 ). Ze is ‘supertrots’ op de Oranje Leeuwinnen, maar staat desondanks met lege handen op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland: ,,Voetbal… het kan zo mooi zijn, maar ook zo pijnlijk.”

Martens vecht tegen de tranen nadat een goal in de 111de minuut een einde aan het WK van Nederland heeft gemaakt. Tranen van verdriet, maar ook van trots: ,,Ik ben blij dat ik eindelijk weer in mijn kracht kon voetballen en het plezier heb teruggekregen”, zegt ze alvorens ze snikkend de kleedkamers van het Sky Stadium in Wellington in verdwijnt.

Martens schiet vol op het moment dat ze concludeert na een moeizame periode haar plezier in het voetballen weer terug te hebben. Maar daar koopt ze nu even niets voor. Het WK zit erop voor Oranje. ,,Ik baal zó van die eerste helft. Je weet het: je moet je niet terug laten dringen. Ik ken het Spaanse voetbal zo goed. Je moet ze terugdwingen en onder druk houden, maar dat lukte niet. Dan heb je nog geluk dat ‘ie voor rust niet binnenvalt voor hen. Soms heb je iets op papier staan, maar lukt het niet om uit te voeren. En we hebben het ook niet over een tegenstander die er niets van kan, hè?”

Ze is trots op het team, dat dankzij een goal van Stefanie van der Gragt nog een verlenging uit het vuur sleepte. ,,Supertrots, op iedereen. We hebben alles gegeven en onszelf terug geknokt. Daar moesten we het vandaag van hebben: werklust en vechtlust, want we kwamen amper tot ons positiespel. En ja, dan hoop je op penalty’s, krijg je zelf nog goede kansen. Het was een gekke wedstrijd met veel emoties. Voetbal… het kan zo mooi zijn, maar ook zo pijnlijk.”

Desondanks heeft Martens vertrouwen in de toekomst van de Oranje Leeuwinnen. ,,Ik vind dat we wereldtop zijn. We hebben een heel goed toernooi gespeeld en goede dingen laten zien. We zijn er echt weer en hebben ons teruggevochten van vorig jaar met beter en mooier voetbal. Dat dingen beter moeten, weten we ook”, aldus de 30-jarige Martens: ,,Ja, ik ga zeker nog door, ik vind het spel nog veel te mooi”, besluit ze.

