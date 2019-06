Topfavoriet VS ontsnapt op WK dankzij twee rake pingels

Voor het duel in Reims - in het stadion waar de VS dertien dagen geleden in de groepsfase nog met 13-0 gehakt maakte van Thailand - waren de Amerikaansen de torenhoge favorieten. De groepsfase was een makkie geweest voor de grootmacht, maar de achtste finale bleek een flinke test, een wedstrijd die vooral in de openingsfase spectaculair was.

Na een overtreding op Tobin Heath kreeg Rapinoe al in de zevende minuut een penalty te nemen, die schoot ze feilloos in de hoek. Niet veel later stond het echter alweer gelijk. Na een gigantische fout in de Amerikaanse opbouw schilderde Jennifer Hermoso de bal prachtig in de bovenhoek, exact 169 seconden na de openingsgoal.

Die 1-1 was ook de ruststand, waarna het tot een kwartier voor tijd duurde voordat de VS het verschil wist te maken. Dit keer werd Rose Lavelle neergelegd in de zestien, de VAR (de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie) liet de scheidsrechter voor de zekerheid naar de beelden kijken, maar zij bleef bij haar beslissing: wederom een strafschop. En ook dit keer maakte captain Rapinoe geen fout.