Trump: Rapinoe moet eerst winnen, dan praten

Geen kaart meer te verkrijgen voor kwartfina­le Leeuwinnen

16:34 Het duel tussen Nederland en Italië in de kwartfinales van het WK voetbal in Frankrijk is uitverkocht. Dat meldt de KNVB. Het stadion in het Stade du Hainaut in Valenciennes, een stad in het noorden van Frankrijk, biedt plaats aan bijna 25.000 toeschouwers. De wedstrijd begint zaterdag om 15.00 uur.