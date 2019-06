Uitblinker Van Veenendaal: Jill praat vaak onzin, nu niet

,,Jill is mijn ‘roomie’, je bereidt zulke wedstrijden ook samen met elkaar in de kamer voor’', zei Van Veenendaal in de catacomben van het Stade Océane in Le Havre. ,,Toevallig zei ze vanochtend tegen mij: ik ga scoren, ik voel het. Jill praat wel vaker onzin en dan zeg ik vaak: is goed Jill. Ik hoor haar gewoon aan. Jill is een druktemaker, maar wel op een goede manier. Heel leuk dat het allemaal uitkwam wat ze vanochtend riep. Feest op de kamer? Nou, we gaan zeker gewoon slapen, maar dit is wel iets bijzonders.’’



Zelf hield Van Veenendaal de Nieuw-Zeelandse aanvallers Rosie White en Sarah Gregorius van scoren af. ,,Ik ben niet iemand die zich per se wil onderscheiden. Ik wil zo lang mogelijk de ‘nul’ houden, daar gaat het mij om. Dan maakt het mij niet uit of ik veel of weinig te doen heb. Het waren geen makkelijke ballen, maar ze waren houdbaar, zo bleek’', aldus de aanvoerder van Oranje.



,,Dit was zo’n wedstrijd waarvan we alleen de uitslag moeten onthouden. De eerste wedstrijd op een WK winnen is heel belangrijk. Het maakt nogal een verschil of je met één punt teleurgesteld weggaat of dat je met drie punten in de tas vertrekt. We zijn natuurlijk niet tevreden met hoe alles liep, maar die punten koesteren we.’’