Van de Sanden geniet van ontvangst: ‘Ben alle toeschouwers zo dankbaar’

Handen bij de knoppen: er komen nog finale­kaart­jes Leeuwinnen vrij

11:20 Hoewel voetbalbond KNVB zelf geen tickets meer heeft, komen er hoogstwaarschijnlijk nog best wat kaarten vrij voor de WK-finale van de Leeuwinnen tegen de VS aanstaande zondag. Dat gebeurt dan via de FIFA-website: mogelijk staan de kaarten er al vanmiddag op. De KNVB raadt alle fans aan die site en de socials van ‘OnsOranje’ nauwlettend in de gaten te houden.