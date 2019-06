Van der Gragt na lang blessureleed: ‘Nooit getwijfeld dit WK te halen’

Door Daniël Dwarswaard



Van der Gragt is de Kameroenese speelsters nog niet tegengekomen in het luxueuze hotel Royal Hainaut in Valenciennes. Terwijl de Afrikaanse vrouwen toch echt in hetzelfde onderkomen verblijven. ,,Anders had ik wel even boos gekeken’’, zegt ze lachend. Nu is het nog ontspannen, maar zaterdag is het menens. Winst tegen Kameroen betekent een zekere plaats in de achtste finales van dit WK.



Een kampioenschap dat Van der Gragt zomaar had kunnen missen. Ze tobde dit jaar met blessures. Twee keer aan haar bovenbeen, één keer aan haar knie. Terwijl de centrale verdediger daarvoor nooit geblesseerd was. Daar zat ze dan in Barcelona. ,,Dat zijn wel moeilijke tijden hoor. Je eerste jaar in het buitenland. Dan wil je spelen en laten zien wat je kunt. Dan is het soms ook eenzaam.’’



Al had ze met Lieke Martens wel een maatje. Ze delen een appartement in de Spaanse stad. ,,Zij kon me wegwijs maken daar. Het is natuurlijk een geweldige stad om te leven. Dan mag je echt niet klagen, maar het sportieve overheerst uiteraard.’’



Tijdens de Champions League-finale tegen Olympique Lyon (4-1 verlies) viel Van der Gragt nog in. De tussenstand was kansloos, maar voor haar persoonlijk was het toch even fijn. Zeker toen ze een duel aan de zijlijn won van Ada Hegerberg, de beste speelster van de wereld die dit WK ontbreekt vanwege een conflict me de Noorse voetbalbond.



Voor bondscoach Sarina Wiegman is Van der Gragt altijd een zekerheidje geweest. Vandaag trainde ze apart van de groep met lichte knieklachten, maar ze verwacht er zelf zaterdag ‘gewoon’ bij te zijn. En wanneer ze fit is, speelt ze. ,,Dat vertrouwen is natuurlijk lekker. Ik heb nooit getwijfeld dat ik dit WK zou halen. Iedereen weet wel dat het tegen Kameroen beter moet dan tegen Nieuw-Zeeland. Dat willen we zaterdag laten zien.’’