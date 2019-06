Van der Gragt nauwkeurig, Groenen wint meeste duels en Spitse vaakst aan de bal

Martens slaat begin training over, vraagte­kens over kwartfina­le

12:48 Een dag voor de kwartfinale tegen Italië keek Lieke Martens (26) bij de dug-out toe hoe de Leeuwinnen aan de training begonnen. Later zou ze met de fysiotherapeut aan de slag gaan op het veld. In elk geval is het maar sterk de vraag of Martens fit genoeg is om morgen aan de aftrap te staan.