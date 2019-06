Van Dongen: Doet me pijn dat mensen niet uit de kast durven komen

Elly (62) uit Steenwijk was de Lieke Martens van de jaren 70: ‘Ik ben gewoon te vroeg geboren’

9:32 Met het Nederlands Elftal als een serieuze kandidaat voor de wereldtitel is de Oranjekoorts in ons land flink toegenomen. Ook bij Elly Tiapasanea-Manuputty begint het zo langzamerhand te kriebelen. Niet zo gek, want de nu 62-jarige Steenwijkse is ex-international. In 1978, toen vrouwenvoetbal nog damesvoetbal was en de vooroordelen niet van de lucht waren, speelde ze vier interlands, waarin ze twee keer scoorde. Ruim veertig jaar na dato komen de plakboeken op tafel en haalt ze herinneringen op.