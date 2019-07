Van Veenendaal: Hoop dat we teleurstelling snel omzetten in trots

,,We zijn heel teleurgesteld, maar ik hoop dat heel snel de trots gaat overheersen‘’, begon Van Veenendaal bij de NOS. ,,Ik denk dat we een fantastisch toernooi hebben gehad en dat we vandaag gestreden hebben voor wat we waard zijn. Dit was ons WK 2019 en ik ben heel trots. ‘’



,,Het plan was om iets lager te gaan staan en dan Lineth Beerensteyn op snelheid weg te steken op het moment dat wij de bal kregen‘’, vertelt de goalie over de aanpak van de Leeuwinnen. ,,We hebben het helaas niet af kunnen maken. Dat ligt niet alleen aan ons maar natuurlijk ook aan een wereldtegenstander. Nogmaals, nu is de teleurstelling heel groot, maar ik hoop dat we dit nu heel snel om gaan zetten in trots.‘’



We kwamen de eerste 20 minuten door en konden daarna juist nog gaan doen wat we moeten doen, en dat is voetballen. Het is gewoon zonde dat je dan in de tweede helft net niet door kan drukken.