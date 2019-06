Verschillen tussen Nederland - Japan op WK 2015 en nu zijn groot

Nederland heeft betere papieren dan vier jaar geleden. Bovendien bieden de recente resultaten tegen de Japanners hoop. Op de Algarve Cup van 2017 verslaat Oranje de Japanners met 3-2 en een jaar later wordt het zelfs 6-2.



Slechts twee spelers - linksback Aya Sameshima en centrale verdediger Saki Kumagai - die in 2015 aan de aftrap stonden, staan ook aan de aftrap in de laatste groepswedstrijd tegen Engeland. Hoe anders is dat bij de Leeuwinnen, waar slechts vier andere namen op het wedstrijdformulier zijn te vinden. Manon Melis (gestopt), Mandy van den Berg (geblesseerd, niet in selectie), Loes Geurts (gepasseerd, wel in selectie) en Stefanie van der Gragt (geblesseerd, wel in selectie) stonden destijds wel in de basis, maar niet in de laatste WK-wedstrijd tegen Canada.