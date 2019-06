Voetbalbond VS wil bemiddeling met speelsters

Verschil­len tussen Nederland - Japan op WK 2015 en nu zijn groot

16:15 De Oranjevrouwen nemen het in de achtste finales op tegen Japan. Op het oog een herhaling van het WK van 2015, toen de ploegen elkaar ook troffen in de achtste finales. Maar niets is minder waar. Slechts twee Japanse basisspelers zijn hetzelfde.