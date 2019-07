Volop kaarten voor halve finale van Oranje

De eerste halve finale dinsdag tussen Engeland en de Verenigde Staten is wel al zo goed als uitverkocht. Het stadion van Olympique Lyon, de Franse club van Shanice van de Sanden en ook van Memphis Depay en Kenny Tete, biedt plaats aan bijna 60.000 toeschouwers. Oranje speelt woensdagavond vanaf 21.00 uur tegen Zweden. De beschikbare tickets variëren in prijs van 17 tot 66 euro. De KNVB adviseert om alleen kaarten te kopen via het officiële verkoopkanaal, de website van FIFA.



Van de Sanden speelt met de vrouwen van Lyon de thuiswedstrijden doorgaans op een andere locatie. Bij grote duels, onder meer in de Champions League, kunnen de voetbalsters van de Europese grootmacht echter ook terecht in het stadion van de mannen dat begin 2016 werd geopend.