Waar is de magie van Lieke Martens gebleven?

Degelijk Duitsland zonder moeite langs Nigeria

22 juni Duitsland heeft zich bij het WK in Frankrijk eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales. De nummer twee van de wereld was in Grenoble duidelijk een maatje te groot voor Nigeria. Na amper een halfuur was het duel al beslist door doelpunten van Alexandra Popp en Sara Däbritz. Lea Schüller tekende in de slotfase voor de laatste treffer (3-0).