‘We kunnen veel beter, dat weten ze donders goed’

,,Ik heb niet gewanhoopt, want geloof moet je altijd hebben en houden’’, voegde Wiegman daaraan toe. ,,Maar we hebben het wel heel spannend gemaakt.’’



Wiegman wist niet precies het antwoord op de vraag waarom het spel van Oranje tegenviel. ,,Er waren meerdere factoren. We waren slordig, ons baltempo was te laag en ons positiespel was niet goed. Ik zag ook te veel spelers bij ons wandelen. Vooral in de eerste helft misten we explosiviteit en hadden we te weinig diepgang en loopacties. Na de rust hebben we vooral op hun helft gespeeld.’’



Lineth Beerensteyn, die in de 87ste minuut inviel, zorgde ervoor dat Roord kon scoren. ,,Als reserve moet je altijd klaar zijn. Zij waren er beiden duidelijk klaar voor. Het is heel fijn en goed dat we dankzij twee invalsters toch nog hebben kunnen winnen.’’