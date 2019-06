Wiegman blij en opgelucht: ‘Door het oog van de naald gekropen’

Video Alles wat je moet weten voor Nederland-Ja­pan

25 juni Als Nederland en Japan het eerste fluitsignaal horen vanavond in Roazhon Park in Rennes zijn zeven van de acht kwartfinalisten van het WK bekend. Wie sluit als laatste aan? De Leeuwinnen of Nadeshiko, de bijnaam van de Japanse vrouwenploeg. Zes vragen en zes antwoorden over de laatste achtste finale. Volg het duel vanaf 19.00 uur in ons liveblog.