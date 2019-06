Wiegman boos op Van de Sanden: ‘Schoeisel moet in orde zijn’

Sarina Wiegman was uiteraard blij met de WK-zege van Oranje op Kameroen ( 3-1 ), maar de bondscoach constateerde ook dat er nog veel ruimte voor verbetering is. Het slordige spel én het schoeisel van Shanice van de Sanden bezorgden Wiegman kopzorgen.

,,,We begonnen goed aan de wedstrijd en zetten Kameroen onder druk. Daarna kwamen de slordige momenten”, zei de Haagse coach bij de NOS. ,,Dat moet beter want we krijgen straks nog sterkere tegenstanders. Maar goed, we kúnnen ook beter met deze ploeg.”

In de moeizame eerste helft gleed rechtsbuiten Shanice van de Sanden meerdere keren uit, zo zag ook Wiegman. ,,Ze had niet het juiste schoeisel en moest daardoor van schoenen wisselen. Ik vind dat niet handig. Daar was ik wel boos over, ja.” Van de Sanden werd na ruim een uur vervangen door Lineth Beerensteyn, die goed inviel. Net als middenvelder Jill Roord.

Lastige keuze

Wiegman erkent voor een lastige keuze te staan wat betreft de basisopstelling. ,,Jill deed het wederom goed. Daar ben ik erg blij mee. Dat er nu zo wordt gediscussieerd over de samenstelling van het middenveld, bewijst dat we sterk zijn in die linie. Ze maken het me moeilijk. En ja, Jill komt steeds dichter bij een basisplaats.”



Met een ticket voor de knock-outfase van het WK al op zak, bevinden de Nederlandse voetbalsters zich in een luxepositie. Ze zouden zelfs kunnen kijken welke tegenstander het meest gunstig is om te treffen in de achtste finales en daarop kunnen spelen in de laatste groepswedstrijd tegen Canada. ,,Het is altijd heel gevaarlijk om te gaan rekenen'', zegt Wiegman. ,,Want welke tegenstander is nou beter? Engeland, Japan, Amerika, Zweden? Nee, daar begin ik niet aan.”