Wiegman glundert nog nét wat meer

Video Vivianne Miedema weet hoe Italië te verslaan is

9:16 Op het gezicht van Vivianne Miedema verschijnt een glimlach als ze wordt herinnerd aan de vorige ontmoeting met Italië. Op een koude en natte novemberavond in 2014 leidde de toen 18-jarige spits de Nederlandse voetbalsters in Verona in de finale van de play-offs met twee doelpunten naar het WK in Canada. Zaterdag komt Oranje de Italiaanse vrouwen opnieuw tegen, nu met als inzet een plek in de halve finales van de mondiale eindronde in Frankrijk.