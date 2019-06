Wiegman: We liggen heel erg onder een vergrootglas

De voorgaande wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland (1-0) en Kameroen (3-1) leverden Oranje weliswaar twee zeges op, maar ook heel wat kritiek op het veelal matige spel. ,,We liggen heel erg onder een vergrootglas. Na het winnen van het EK zijn we al twee jaar heel zichtbaar. Dit toernooi is zo groot, dat iedereen er ook wat van vindt’', aldus Wiegman. ,,Hoe je het ook wendt of keert, dat is nieuw voor ons. Dat is moeilijk, maar we moeten daarmee leren omgaan. Het is niet zo dat we per se mensen de mond willen snoeren. We willen dat mensen vrolijk worden van ons spel. En bovenal willen we winnen. Gelukkig is dat weer gelukt.’’