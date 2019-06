WK heeft nog wereld te winnen: contrast met Oranje-legioen is groot

Door Daniël Dwarswaard



Het zijn de spandoeken die we dit toernooi inmiddels wel kennen. Aan de buitenkant van bars staat met uitnodigende letters: c’est l’heure du foot. Oftewel: het is tijd voor voetbal. Maar wie tweeënhalve week in Frankrijk rondreist, van Le Havre naar Valenciennes en Reims, merkt dat het opgelegd enthousiasme is. De spandoeken zijn door de organisatie van het toernooi driftig verspreid in de Franse horeca. Veel ondernemers hebben braaf gehoor geven aan het verzoek de doeken op te hangen.