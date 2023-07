WK vrouwenvoetbal in Nederland? KNVB werkt er in Nieuw-Zeeland hard aan: ‘Het beste bid is niet genoeg’

LIVE WK vrouwen­voet­bal | Oranje Leeuwinnen strijden met wereldkam­pi­oen VS om plek in knock-outfase

In een bijna uitverkocht Sky Stadium in Wellington (33.000 fans, van wie 1175 Nederlanders) spelen de Oranje Leeuwinnen komende nacht (aftrap 03.00 uur) de belangrijke tweede wedstrijd in de groep. Na de zege op Portugal is wereldkampioen Verenigde Staten de tegenstander, een herhaling van de WK-finale in 2017. De winnaar plaatst zich vrijwel zeker als groepswinnaar voor de achtste finales. Volg het duel in ons liveblog!