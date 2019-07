Zou Mbappé echt naar de Leeuwinnen kijken?

Door Daniël Dwarswaard



Veel speelsters van Oranje houden van zingen. Dat is eigenlijk altijd wel zo geweest. Sherida Spitse schijnt de deejay van de groep te zijn. Nors en woest op het veld, polonaise daar buiten. Gangmaker ook wel, al moet je dan wel van het Nederlandse levenslied houden. John de Bever is een geliefd zanger binnen de selectie, net als Jan Smit.



Je hebt natuurlijk nog het liedje van Claudia de Breij dat vrolijk wordt meegezongen door de speelsters. We hebben de vrolijke taferelen al vaker gezien vanuit de eetzaal in het hotel. Maar toen was daar ineens een nieuwe variant. Vanuit een enorme gettoblaster klonk een nummer over de Franse topvoetballer Kylian Mbappé, een wonder op voetbalschoenen. De hoop van het Franse voetbal. Ik moet zeggen, het is een aanstekelijk deuntje.