Zuid-Afrika dankt WK-debuut aan Vera Pauw

Het Afrikaanse land debuteerde tegen Spanje op de mondiale eindronde en was zelfs lang op weg naar een daverende verrassing. Twee strafschoppen, waarvan de tweede bijzonder discutabel was na tussenkomst van de VAR, voorkwamen de eerste stunt op het toernooi in Frankrijk (1-3).



Het deed weinig af aan de gevoelens van de 32-jarige Van Wyk, de enige blanke in het Zuid-Afrikaanse team. ,,Een droom is uitgekomen, van mij en van dit team. Dit nemen ze ons nooit meer af. We zullen de rest van ons leven genieten van deze dag. Ik had een brok in mijn keel en tranen in mijn ogen toen ik voor de aftrap het veld opliep. De Olympische Spelen waren heel bijzonder, maar het WK is het hoogste podium dat je kan bereiken. Niemand had gedacht dat wij hier zouden staan. We hebben geen profcompetitie, geen jeugdopleiding. En toch staan we hier, trots om ons land te vertegenwoordigen voor het oog van de wereld. Dat geeft een geweldig gevoel.”