1 miljoen huizen dreigen te verzakken: verzekeraar betaalt niks uit

Deltares is wat dat betreft nog behoudend en gaat voornamelijk uit van funderingsschade door paalrot en ‘verschilzetting’ van panden op staal. Vóór 1970 bestonden funderingen vaak uit houten palen. Op een ondergrond met weinig draagkracht zoals klei of veen zijn deze funderingen gevoelig voor beschadiging als gevolg lage grondwaterstanden, is te lezen in het onderzoek. Het funderingshout komt dan droog te staan, met als gevolg risico op ‘bacteriële of schimmelaantasting’.



Bekende gebieden waar paalrot voorkomt zijn Zuid- en Noord-Holland. In gemeenten als Rotterdam en Amsterdam is de problematiek al decennia bekend en onderzocht. De schade door verzakkingen aan ondiepe funderingen door een te lage grondwaterstand is echter veel minder bekend. Dit soort funderingen rust met een brede gemetselde voet of betonplaat op een grondlaag onder het maaiveld. Als deze grondlaag uitdroogt door een te lage grondwaterstand verzakt de fundering en ontstaat schade aan woningen.



,,Hoewel wij als verzekeraars geen belang hebben, willen we dat dit probleem hoog op de politieke agenda komt te staan”, zegt Moeksis. ,,Dit is een probleem dat heel veel mensen gaat raken en al geraakt heeft, want nu al is er steeds vaker sprake van scheefstand of schade.”