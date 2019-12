2019: het jaar van stress op de woningmarkt in opvallende cijfers

De woningmarkt was het afgelopen jaar in alle opzichten overspannen. Huizenprijzen breken records, de huren in middelgrote steden stijgen pijlsnel en mede dankzij de stikstofcrisis lukt het maar niet om genoeg nieuwe huizen te bouwen. Een bloemlezing van de stress aan de hand van opvallende cijfers.

Rijtjeshuis van 1,5 miljoen

De prijs van 1,5 miljoen euro voor een doodnormaal rijtjeshuis in Amsterdam-Zuid kon in augustus rekenen op veel spot. Waar gaat het heen met de huizenprijzen in de hoofdstad, vroegen veel mensen zich af. De wethouder reageerde verontwaardigd dat Amsterdammers de pineut zijn en uit de stad worden gejaagd. Hij pleit voor landelijke wetgeving die dergelijke excessen moet voorkomen, bijvoorbeeld door beleggers uit te sluiten bij de aankoop van bestaande woningen.

800 gegadigden voor één huis

Binnen korte tijd meldden zich begin september achthonderd woningzoekenden voor een doorsnee huurhuis aan de Steenstraat in Duiven. Ook een huurhuis is niet zomaar gevonden. Wieteke Vrieling (28) uit Nijmegen weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is. Ze staat als alleenstaande moeder al elf jaar op de wachtlijst. Ze reageert bijna dagelijks op beschikbare woningen, maar komt er niet door. Ze blijft noodgedwongen in een klein appartement van studentenhuisvesting zitten.

Wieteke Vrieling kan geen huis vinden voor de lange termijn.

75.000 nieuwe woningen

Woningbouw zou hét antwoord moeten zijn op woningnood. Minister Kajsa Ollongren wil dat er jaarlijks 75.000 nieuwe woningen worden gebouwd, maar net als in 2018 gaat het dit jaar waarschijnlijk niet lukken. Woondeals met de regio’s waar de nood het hoogste is zouden de bouw moeten aanjagen, maar de sector zegt dat weinig personeel, dure materialen en nieuwe duurzaamheidseisen de bouw vertragen. Het wordt nog lastiger nu de overheid door de Raad van State is gedwongen strenger toe te zien op stikstofuitstoot nabij natuurgebieden.

2 procent rente

Volledig scherm © ANP XTRA De huizenprijzen stijgen niet alleen maar door de aantrekkende economie. Ook het kunstmatig omlaag brengen van de rente door de Europese Centrale Bank heeft effect. De rente bij een annuïteitenhypotheek zakte door de historische grens van 2 procent bij een rentevastperiode van 30 jaar. Daardoor kun je met hetzelfde inkomen een hoger bedrag lenen. Dat heeft effect op álle huizenprijzen. De prijs voor huurwoningen gaat bijvoorbeeld ook omhoog, via de stijgende WOZ (woningwaarde).

22,5 procent huurstijging