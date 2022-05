3,6 miljoen euro voor een rijtjeshuis? Dat kan niet kloppen

Mijn Tuin Vera en Mario zijn in hun Mexicaanse tuin klaar voor nog meer droogte en tropische temperatu­ren

Vera Walzberg en haar man Mario wonen in Wateringen, maar in hun tuin waan je je in Mexico. Palmbomen, yucca’s, choisya’s, varens, enkele kunststof cactussen en achterin een terracotta huisje met ‘equipale’ meubelen. ,,Zo hebben wij ons eigen vakantieparadijs gecreëerd.”

