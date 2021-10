4000 euro voor het isoleren van je huis: deze klussers willen de hoge prijzen voor zijn

Bij het filiaal van bouwmarkt Hornbach in Wateringen is goed te zien dat isolatiemateriaal op dit moment erg in trek is. Sommige vakken staan helemaal leeg. Zo zijn de rollen met glaswol allemaal uitverkocht. ,,Je merkt dat iedereen ermee bezig is’’, zegt een medewerkster. ,,Omdat er zoveel vraag naar is, gaan aannemers massaal opslaan.’’ Mensen die nu meteen wat nodig hebben, hebben pech. ,,Het materiaal is heel slecht leverbaar. Net als hout. Je moet er soms echt weken op wachten.’’