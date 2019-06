Aan de slag met je eigen tiny house

1. Maak een mentale omslag

,,Klein wonen betekent vooral ontspullen’’, zegt Veerman. ,,Hoe je dat aanpakt? Maak een lijst met alles wat je denkt nodig te hebben voordat je aan het ontwerp van het huis begint. Kun je niet alles kwijt? Dan is de lijst een heroverweging waard. Soms ben je ervan overtuigd dat je geen afstand kunt doen van iets, maar als er geen ruimte voor blijkt te bestaan, lukt dat vaak alsnog. Waar je juist niet te veel aan wilt veranderen, is je levensritme. Sta jij altijd vroeger op dan je partner? Dan blijft die behoefte bestaan, ook als je in een tiny house woont. Houd daar rekening mee, in het ontwerp. Hou je van televisie kijken? Zorg ervoor dat daar ruimte voor is. Het idyllische plaatje van altijd buiten leven is niet altijd het ideale plaatje.’’



2. Zoek een aanjager

,,Natuurlijk kun je zelf de aanjager zijn van je project, maar omdat je te maken hebt met regelgeving is het handig om je aan te sluiten bij een initiatief van een projectontwikkelaar. Bedenk in welke gemeente je wilt wonen. De gemeente Delft heeft een ambtenaar die zich bezighoudt met tiny houses. Dan is hij je aanjager. Een vergunning aanvragen voor tijdelijk wonen in een tiny house is relatief gemakkelijk. Het helpt als een huis op wielen staat. Permanente bewoning is lastiger. Als je bij een gemeente aanklopt die er geen oren naar heeft, krijg je het soms niet voor elkaar.’’