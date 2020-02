Allesreinigers getest: maken de dure producten beter schoon dan goedkope varianten?

Vlekken en vuil verwijderen, dat is wat een allesreiniger moet doen. Maar blijkbaar is de ene allesreiniger toch niet de andere. De Consumentenbond onderwierp meer dan 25 allesreinigers aan een schoonmaaktest. Is een fles of een spray beter? Welke producten maken nu echt streeploos schoon en wat is de beste koop?