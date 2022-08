Als je doodsbang bent dat je huis een bouwval is: ‘Is je veilige plek, die mag niet kapot gaan’

Er zijn dagen dat ik met een afstand naar mezelf kijk. Dan zie ik een rood aangelopen vrouw, druk in de weer met een vochtmeter, rolmaatje of tennisbal. Er zijn ook dagen dat ik mezelf terugvind op de wc, ‘dankjewel’ prevelend in de richting van een luik in de muur. Daar is een naam voor, weet ik sinds kort. Homeowner anxiety.