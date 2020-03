Als je Panax ginseng wilt kweken in eigen tuin, is geduld een schone zaak

Vroeger runde ik een kwekerij. Uit nieuwsgierigheid zaaide ik alle zaden die op mijn pad kwamen. Het blijft fascinerend om te zien hoe een klein zaadje kan uitgroeien tot een kanjer van een plant. Zo zaaide ik Panax ginseng, niet wetend dat de plant in de alternatieve wereld als medicijn voor alle kwalen wordt beschouwd, van nierstenen tot faalangst.

De zaden arriveerden in het najaar. Ik zaaide ze in een bloempot en bedekte ze met een laagje fijn grind. Dat grind voorkomt dat het oppervlak van de potgrond dichtgroeit met mos. Want sommige zaden kiemen niet in een paar dagen. De pot zette ik buiten, in de schaduw. De winter viel in, en regen en sneeuw hielden mijn zaaisel vochtig.

Pas na twee winters...

Pas na twee winters...

Normaal gesproken verwacht je de kiemplanten in het voorjaar. Dan hebben de afwisselende werking van dooi en vorst de kiemrust van de zaden gebroken. Maar er gebeurde niets. Pas na de tweede winter verschenen de eerste jonge planten.



Ik potte er een stuk of vijf op, en gooide de rest weg. Die vijf plantjes kweekte ik op tot stevige planten. Na verloop van tijd verschenen de bloemen - witte schermen - en daarna rode besvormige zaden. Een aardige plant, maar niet één waarmee je veel volk naar je kwekerij trekt. Dacht ik - want sommige klanten kraaiden van plezier bij het zien van een ginsengplant. Bij toeval had ik een klantenkring van alternatieve types aangeboord: de kruidentheebrigade. Toen de plantjes uitverkocht waren heb ik geen nieuwe gezaaid. Ik vond er niet veel aan. Pas toen ik zag hoeveel er in gezondheidswinkels voor ginseng wordt betaald, bedacht ik dat ik miljonair had kunnen worden als ik mij op de ginsengteelt had toegelegd.

Als ik nu op internet kijk hoe je Panax ginseng kunt kweken in je eigen tuin, lees ik dat het telen van de plant een heidens karwei is. Vooral de zaden tot ontkieming brengen wordt voorgesteld als erg lastig. Dat strookt niet met mijn ervaring. Het enige wat je nodig hebt is geduld. En schaduw, want Panax ginseng is een echte bosplant. Waarmee ik wil zeggen: laat je niet ontmoedigen door misleidende informatie.

Panax ginseng.

Er wordt zo vaak met opgeheven vinger gepreekt dat je in de tuin vooral dingen moet doen op het juiste moment. Vaak komt dat neer op wachten, en als dat juiste moment dan is gekomen ben je al weer vergeten wat er nu ook al weer moest gebeuren.

Het juiste moment is nu. Zaai nu zaden als je ginseng wilt kweken. Zaai ze in een bak of pot. Zet die weg in de schaduw en houd hem nat in tijden van droogte. Heb geduld. Als je de zaden nu zaait, zullen ze misschien pas in het voorjaar van 2022 kiemen. Doe er dus een etiket bij, want tegen die tijd ben je vergeten wat er ook alweer in die pot zat.