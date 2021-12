Amaryllis zonder waxlaagje loopt volgend jaar weer uit

video Na lange verbouwing is slaapkamer Inger en Yvar de kers op de taart

Dat je de meeste tijd van je leven doorbrengt in de slaapkamer, is een gegeven. Maar wat zie je als je de ogen weer opendoet? Inger en Yvar hebben hun droomhuis gekocht in Alkmaar, maar zijn nog niet tevreden en krijgen hulp van vtwonen-stylist Eva van de Ven.

7 december