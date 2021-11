Amsterdam is klaar voor zelfwoonplicht voor koophuizen tot een half miljoen euro

Mensen die in Amsterdam een huis kopen met een WOZ-waarde tot 512.000 euro, moeten worden verplicht zelf in dat huis te gaan wonen. Als het aan het stadsbestuur ligt, wordt die maatregel zo snel mogelijk ingevoerd. Hij moet voorkomen dat beleggers bestaande koopwoningen kopen en vervolgens duur verhuren.

De zogenoemde zelfwoonplicht of zelfbewoningsplicht is in veel Nederlandse gemeenten onderwerp van gesprek. Het kabinet maakt vanaf 2022 regelgeving voor gemeenten makkelijker met opkoopbescherming. Momenteel is het voor gemeenten alleen bij nieuwbouw af te dwingen dat huizenkopers zelf in ieder geval een bepaald aantal jaren blijven wonen in het aangekochte huis. Bij bestaande koopwoningen geldt dat de hoogste bieder het huis heeft, tenzij de verkoper anders besluit.

In de afgelopen tien jaar kochten particuliere investeerders in de grote steden zo’n 13 procent van de door eigenaar-bewoners verkochte woningen. In heel Nederland lag dat aandeel op ongeveer 7 procent, zo becijferde het Kadaster. Dat aantal nam de laatste jaren toe. In het laatste kwartaal van 2020 kochten particuliere investeerders in de grote vier steden ruim 25 procent van de door eigenaar-bewoners verkochte woningen.

De piek had te maken met de overdrachtsbelasting die op 1 januari van 2 naar 8 procent is gegaan voor beleggers. Die maatregel is ook bedoeld om eigenaar-bewoners meer voordeel te geven. Jonge huizenkopers (onder de 35 jaar) betalen voor huizen onder de 4 ton zelfs geen overdrachtsbelasting meer.

Minimaal vier jaar zelf wonen

Door de grens te leggen bij 512.000 euro wordt 60 procent van de koophuizen in Amsterdam beschermd tegen opkoop, stelt woonwethouder Jakob Wedemeijer. Hij noemt het ‘onacceptabel dat mensen die op zoek zijn naar een woning worden afgetroefd door beleggers die woningen opkopen om ze tegen torenhoge prijzen te verhuren. Daarom willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk woningen alleen kunnen worden gekocht door mensen die er ook echt gaan wonen. Woningen zijn om in te wonen en niet om aan te verdienen.” De ‘zelfwoonplicht’ zou gelden tot vier jaar na aankoop. Daarna mag de woning worden verhuurd.

Op de regeling zijn een paar uitzonderingen. Zo mag een huis wel worden verhuurd aan directe familieleden (ouders, kinderen, broers, zussen) of tijdelijk worden verhuurd, bijvoorbeeld tijdens een verblijf in het buitenland. Ook woningen die onlosmakelijk horen bij een bedrijfsruimte, kantoor of winkel mogen worden verhuurd.

Vanaf vandaag kunnen mensen inspreken over het voorstel voor de opkoopbescherming. Over drie maanden spreekt de gemeenteraad erover. In de hoofdstad is op dit moment 30 procent van de woningen in handen van particuliere beleggers. De woningprijzen zijn er de afgelopen zeven jaar meer dan verdubbeld, tot gemiddeld ruim een half miljoen euro.

