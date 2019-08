België bouwt steeds meer appartementen dan huizen, in Nederland is het andersom

In Vlaanderen worden binnen drie jaar meer appartementen gebouwd dan andere soorten woningen. Dat is anders dan in Nederland, waar de laatste jaren juist meer grondgebonden huizen worden neergezet en die trend zet door.

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw bestaat meer dan 60 procent van de nieuwe woonprojecten in Vlaanderen uit appartementen. In 2018 zijn meer dan 31.000 nieuwe vergunningen voor flats gegeven. Dat zijn er twee keer zoveel als in 2011. Als deze trend zich doorzet, zijn appartementen in 2022 het meest voorkomende woningtype in Vlaanderen.

Vlamingen hebben de behoefte om steeds compacter te wonen, dichter bij kernen van steden en dorpen. Er zijn niet alleen meer flats, maar ook de huizen worden kleiner. De gemiddelde oppervlakte van nieuwe huizen is in België in twintig jaar tijd afgenomen van 210 m² naar 160 m². Allemaal veroorzaakt door de schaarse grond, uiteraard.

Opvallende trend

Het is dan ook opvallend dat in Nederland de trend de andere kant op gaat. De bouwgrond is net zo schaars en het aantal eenpersoonshuishoudens groeit (alleenstaande ouderen en jongeren). Maar volgens modellen van ABF Research zijn de eengezinswoningen bij nieuwbouw jaarlijks nog tot 2030 in de meerderheid.

Tot 2015 werden er in Nederland nog meer appartementen gebouwd dan grondgebonden huizen. Daarna zijn bouwers zich gaan richten op gezinswoningen. © Bron: BAG, bewerkt door ABF Research

Volgens NEPROM, de vereniging voor projectontwikkelaars, heeft het te maken met het feit dat er steeds minder sociale huurwoningen worden gebouwd. Dat zijn meestal appartementen. Sinds 2013 is het aantal nieuwbouwhuizen van woningcorporaties (sociaal) gekelderd. Volgens koepelvereniging Aedes en de Woonbond onder meer door de hoge belastingdruk, waaronder de in 2013 ingevoerde verhuurdersheffing.

In deze grafiek is goed te zien dat het aantal nieuwe sociale huurhuizen de laatste jaren fors is afgenomen. © Aedes

De bouw van het aantal woningen is een heet onderwerp, omdat er een groot woningtekort is. Met name in de steden zijn de wachtlijsten voor sociale woningbouw lang en starters kunnen bijna nergens meer een huis kopen. De huizenprijzen zijn door de krappe markt (en lage rente) inmiddels tot recordhoogte gestegen.

Meer dan de helft (57 procent) van de bestaande woningvoorraad betreft een koopwoning. Binnen de koopsector zijn de eengezinswoningen sterk oververtegenwoordigd. In de huursector zijn juist de appartementen in de meerderheid. In Nederland staan twee keer zoveel grondgebonden woningen als appartementen, met name omdat er zoveel koophuizen zijn. Meestal zijn eengezinswoningen trouwens rijtjeshuizen: een op de drie huizen in Nederland is een rijtjeshuis (tussenwoning).